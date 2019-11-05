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رياضة

أزمة جديدة في المنتخب.. بيراميدز يرفض انضمام لاعبي الفريق لـ معسكر الفراعنة.. تفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:54 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
فجَّر ممدوح عيد، مدير عام نادي بيراميدز، أزمة جديدة بين النادي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، بشأن انضمام لاعبي الفريق إلى معسكر الفراعنة .

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول، اليوم الثلاثاء، بحضور اللاعبين المحليين فقط، استعدادا لخوض مباراة ودية أمام ليبيريا، يوم الخميس المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمام منتخبي كينيا وجزر القمر والمقرر إقامتهما يوم 14 و 18 من الشهر الجاري.

ورفض ممدوح عيد انضمام لاعبي فريق بيراميدز، وهم "رجب بكار، محمد حمدى، عبد الله السعيد، محمد فاروق، إسلام عيسى،عمر جابر، أحمد أيمن منصور| لمعسكر المنتخب الذي ينطلق اليوم .

وجاء رفض نادي بيراميدز لطلب المساواة بين لاعبي الفريق واللاعبين المحترفين الذي من المقرر انضمامهم إلى معسكر المنتخب يوم 11 نوفمبر المقبل ، مما سيحدث أزمة جديدة فى معسكر الفراعنة بقيادة البدري .
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