لازم يلتزم بالعقد.. سارة الطباخ تصعد ازمتها مع محمد الشرنوبي

قالت المنتجة سارة الطباخ، إن المشكلة القائمة مع الفنان محمد الشرنوبي مشكلة تعاقدات وليست مشكلة شخصية على الإطلاق.



وأضافت سارة الطباخ في تصريحات تليفزيونية، :" الشركة المنتجة استثمرت ملايين في موهبة الفنان محمد الشرنوبي على مدار 3 سنوات في ألبوم ودعاية وحملات دعائية وتم طرح الألبوم في شهر مارس الماضي ولكن فوجئنا بأن الفنان يخل بالعقد ولا يريد أن يستمر مع الشركة والشركة قدمت شكوى لنقابة المهن الموسيقية من أجل الوصول إلى حل".



وتابعت سارة الطباخ:" هناك بند في العقد يؤكد على أنه في حال وقوع مشكلة نلجأ لشخص محكم يحكم بشكل ودي قبل اللجوء للقضاء، وانا مرفعتش قضية احتراما والتزاما بالعقد المبرم وقدمنا شكوى للنقابة تحقق فيها من 3 شهور وقرار الوقف قرار موضوعي مبنى على تحقيق لمدة 3 أشهر".



وأكملت سارة الطباخ:" انا من اكتر المؤمنين بموهبة محمد الشرنوبي وليس هناك خلاف شخصي معه وكان هناك علاقة شخصية وأنتهت ولكن لدي حق وهناك أموال تم استثمارها في فنان والشركة تريد ـن تسترجعها ويهمني انه يشتغل ولازم يلتزم بالعقد".

