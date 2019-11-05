الشرطة العراقية: مندسون يطلقون الرصاص الحي على المحتجين

قالت الشرطة العراقية، الاثنين، إن مندسين في احتجاجات بمحافظة ذي قار استهدفوا المحتجين والقوات الأمنية بالرصاص الحي.



وذكرت مصادر طبية عراقية أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه حرس الأمين العام لمجلس الوزراء في محافظة ذي قار.



وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوات "سوات وحفظ الشغب" والعناصر من حماية منزل الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي عن كتلة سائرون، حميد الغزي، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين المجتمعين أمام منزل الغزي، في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، جنوبي العاصمة بغداد.



ويواصل المتظاهرون في ذي قار، اعتصامهم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز ذي قار، وأغلقوا 3 جسور استراتيجية، ثم أعيد فتحها أمام المارة.