Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة العراقية: مندسون يطلقون الرصاص الحي على المحتجين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت الشرطة العراقية، الاثنين، إن مندسين في احتجاجات بمحافظة ذي قار استهدفوا المحتجين والقوات الأمنية بالرصاص الحي.

وذكرت مصادر طبية عراقية أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه حرس الأمين العام لمجلس الوزراء في محافظة ذي قار.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قوات "سوات وحفظ الشغب" والعناصر من حماية منزل الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي عن كتلة سائرون، حميد الغزي، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين المجتمعين أمام منزل الغزي، في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، جنوبي العاصمة بغداد.

ويواصل المتظاهرون في ذي قار، اعتصامهم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز ذي قار، وأغلقوا 3 جسور استراتيجية، ثم أعيد فتحها أمام المارة.
Advertisements

ترشيحاتنا

عائلة مفترية.. إنقاذ طفلة قبل دفنها حية.. فيديو

بصورة.. روجينا تتغزل في شيماء سيف

محمد صلاح يحسم الجدل حول موقفه من مواجهة ليفربول وجينك

الشعراوي بشر مش نبي.. ريهام سعيد تدافع عن أسما شريف منير في أزمتها.. فيديو

8 أذكار قبل النوم تحفظك من الشيطان.. حرص عليها الرسول

خلافات اللجنة الخماسية.. عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجماهير

Advertisements

أول قرار من تركي آل الشيخ بعد زيارة الخطيب في بيته

متحدثا عن أبوتريكة وستاد الأهلي.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زياراته للخطيب ..فيديو

تفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي الأهلي لحسم موقفه .. فيديو

إبطال سحر التعطيل في الرزق والعمل والتجارة بـ16 آية قرآنية..اغتنمها

التفاصيل الكاملة لـ مشاجرة مباراة ناشئي الأهلي في مدينة نصر

عبدالرحمن أبوزهرة يحكى موقفا كوميديا تعرض له فى المطار بسبب المعلم سردينة

اخبار الرياضة.. غضب جماهير الزمالك من حلم البليلة.. قبلة تركي ورد الخطيب.. صدمة من فرجاني ساسي

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

عقب صلح تركى آل الشيخ والأهلي.. هاني حتحوت يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. فيديو

الشعراوي بشر مش نبي.. ريهام سعيد تدافع عن أسما شريف منير في أزمتها.. فيديو

تعرف على السرعات المقررة بـ قانون المرور الجديد وقيمة الغرامات على السيارات المخالفة

يغفلها الكثيرون.. الأزهر يكشف عن أحب 4 أعمال إلى الله وأكثرها ثوابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور

بصورة.. روجينا تتغزل في شيماء سيف

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام