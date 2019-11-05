سارة الطباخ: ما تم استثماره في محمد الشرنوبي يفوق قيمة الشرط الجزائي

قالت المنتجة سارة الطباخ، إن الفنان محمد الشرنوبي على علم بأنهما بدءا العمل على الألبوم الثاني له، مضيفة: "يهمني إنه يشتغل وينجح، طبقا لشروط العقد".



وأضافت سارة الطباخ في تصريحات تليفزيونية،: "تربطني بمحمد الشرنوبي علاقة عمل، ولا توجد علاقة شخصية بيننا، وأكن له كل احترام وتقدير".



وأكملت سارة الطباخ:" محمد ابن الشركة، وما زال تابعا لها، وعليه الالتزام بالعقد فقط، وتم وضع خطة منذ أول يوم تم التعاقد فيه مع محمد الشرنوبي، والشرط الجزائي هو تعويض عن شخص أخل بالتزامه".



وتابعت سارة الطباخ: "ما تم استثماره في محمد الشرنوبي يتجاوز الـ 600 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي".