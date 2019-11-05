أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على قائمة منتخب جنوب افريقيا الأولمبي

تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.



وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.



ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.



قائمة منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بقيادة المدرب ديفيد نوتواني



حراسة المرمى: موندلى مبوتو، دارين جونسون، أنديل مبانجوا.



الدفاع: كيجان جوانز، سيابونجا نجيزانا، ثيندو موكوميلا، ثابيسو مونياني، هابي ماشياني، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، كانو كوبيدو.



الوسط: سيفو مبولي، أثينكوسي دلالا، كوباميلو كوديسانج، كاموهيلو ماهلاتسي، جرانت ماجمان، تيبوهو موكوينا، لوثر سينج.



الهجوم: ليل فوستر، إيتوميلينج سوباني.