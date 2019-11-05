محامية: تنظيم الإخوان المسلمين أنشئ بدعم من المخابرات البريطانية.. فيديو

قالت أميرة بهي الدين المحامية والكاتبة، إن جذور حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، صهيونية إسرائيلية، بدليل مواقفه، بحسب ما ورد في مقال العقاد.



وأضافت أميرة بهي الدين خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز" ، أن حسن البنا أنشا تنظيم الإخوان بدعم من المخابرات البريطانية لكي يلعب دورا شريرا في المجتمع المصري، ويخدع شعبها بأقوال دينية.



وأوضحت أميرة بهي الدين، أن حسن البنا في حقيقة كان يعمل لصالح أجندة بريطانية يهودية صهيونية، مشيرة إلى أن تركيبة تنظيم الإخوان هي نفس تركيبة التنظيم الماسوني الصهيوني.



وأكدت أميرة بهي الدين، أن الإخوان يحاربون مصر بالشائعات كما فعل الإسرائيليين بعد نكسة 1967، وأن الاثنين متفقان حول فكرة واحدة، وهي العداء لمصر.

