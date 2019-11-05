Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فؤاد زبادي يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
فؤاد زبادي
فؤاد زبادي
Advertisements
آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
أحيا الفنان المغربي فؤاد زبادي، حفلا غنائيا ضخما، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

وقدم فؤاد زبادي، في بداية الحفل أغنية "سنة وسنتين" كلمات مأمون الشناوي وألحان فريد الأطرش، وقام بغناء أغنية ما بيسالش عليا أبدًا كلمات فتحي قورة وألحان حسين جنيد.

كما وجه فؤاد زبادي، الشكر، إلى رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، ومديرة المهرجان جيهان مرسي، مؤكدًا أنه يشعر بأنه في بيته لأن الأوبرا المصرية احتضنته لمدة 20 عامًا.

وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، مساء الجمعة 1 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.
فؤاد زبادي يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
فؤاد زبادي يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
فؤاد زبادي يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
فؤاد زبادي يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

من سكب الزيت على مقاعد قصر العيني؟ نشأت الديهي يجيب

بعد قبلته لـ الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة حب لأعضاء مجلس إدارة الأهلي

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل يوميا .. 10 فوائد غير متوقعة

عقب صلح تركى آل الشيخ والأهلي.. هاني حتحوت يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. فيديو

شرطي يطلق الرصاص على رأس سيدة داخل فندق شهير.. فيديو

اخبار الفن.. تطورات وقف محمد الشرنوبى عن الغناء.. حريق فى منزل فنانة شهيرة.. وقرار صادم لابنة أحمد الفيشاوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور