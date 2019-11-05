فؤاد زبادي يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

أحيا الفنان المغربي فؤاد زبادي، حفلا غنائيا ضخما، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.



وقدم فؤاد زبادي، في بداية الحفل أغنية "سنة وسنتين" كلمات مأمون الشناوي وألحان فريد الأطرش، وقام بغناء أغنية ما بيسالش عليا أبدًا كلمات فتحي قورة وألحان حسين جنيد.



كما وجه فؤاد زبادي، الشكر، إلى رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، ومديرة المهرجان جيهان مرسي، مؤكدًا أنه يشعر بأنه في بيته لأن الأوبرا المصرية احتضنته لمدة 20 عامًا.



وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، مساء الجمعة 1 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.