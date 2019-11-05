لاعب بيراميدز: لا نخشى مواجهة الأهلي والزمالك وعبد الله السعيد لا بديل له

أشاد أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بـ عبد الله السعيد قائلا :" حاجة تانية ولا يوجد بديل له في مصر ".
وأضاف أحمد أيمن منصور خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي نادي بيراميدز لا يخشون مواجهة قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قائلا :" ماكنش بيفرق معانا ماتشات الأهلي والزمالك".
وتابع أحمد أيمن منصور:" بيراميداز فريق كبير وسعيد بتواجدي ضمن صفوفه، ونسعي إلى تحقيق جميع البطولات هذا الموسم ".
وأضاف أحمد أيمن منصور خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي نادي بيراميدز لا يخشون مواجهة قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قائلا :" ماكنش بيفرق معانا ماتشات الأهلي والزمالك".
وتابع أحمد أيمن منصور:" بيراميداز فريق كبير وسعيد بتواجدي ضمن صفوفه، ونسعي إلى تحقيق جميع البطولات هذا الموسم ".