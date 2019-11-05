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رياضة

لاعب بيراميدز: لا نخشى مواجهة الأهلي والزمالك وعبد الله السعيد لا بديل له

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
أحمد أيمن منصور لاعب
أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز
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حسام الحارتي
أشاد أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بـ عبد الله السعيد قائلا :" حاجة تانية ولا يوجد بديل له في مصر ".

وأضاف أحمد أيمن منصور خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي نادي بيراميدز لا يخشون مواجهة قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قائلا :" ماكنش بيفرق معانا ماتشات الأهلي والزمالك".

وتابع أحمد أيمن منصور:" بيراميداز فريق كبير وسعيد بتواجدي ضمن صفوفه، ونسعي إلى تحقيق جميع البطولات هذا الموسم ".
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