لاعب بيراميدز: لا نخشى مواجهة الأهلي والزمالك وعبد الله السعيد لا بديل له

أشاد أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بـ عبد الله السعيد قائلا :" حاجة تانية ولا يوجد بديل له في مصر ".



وأضاف أحمد أيمن منصور خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي نادي بيراميدز لا يخشون مواجهة قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قائلا :" ماكنش بيفرق معانا ماتشات الأهلي والزمالك".



وتابع أحمد أيمن منصور:" بيراميداز فريق كبير وسعيد بتواجدي ضمن صفوفه، ونسعي إلى تحقيق جميع البطولات هذا الموسم ".

