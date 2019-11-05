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رياضة

رئيس نادي منتخب السويس يشكر اللاعبين ويطالب الجماهير باستمرار الدعم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:08 ص
نادي منتخب السويس
نادي منتخب السويس
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عبدالله هشام
وجه محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس الشكر للجماهير والفريق الاول لكرة القدم بعد نجاحه في تحقيق العلامة الكاملة خلال الثلاث جولات الأولى في دوري القسم الثاني وصدارته جدول ترتيب مجموعة القاهرة .

واضاف رئيس نادي منتخب السويس في تصريحات صحفية : اشكر الجماهير والفريق الاول والجهاز الفني علب مجهودهم خلال الفترة الماضية واتمني ان يستمر الترابط والدعم والتشجيع حتي يتحقق حلم الصعود للدوري الممتاز .

وأكمل رئيس نادي منتخب السويس : المشوار مازال طويلا ويحتاج العزيمة والإصرار ويستمر التشجيع والدعم من قبل الجماهير حتي نحقق الصعود وآمل ان تظافر كل الجهود حتي يتحقق حلمنا .

واختتم رئيس نادي منتخب السويس قائلا : اشكر محافظ بورسعيد ومديرية الامن علي دعمهم وتسهيل امور الفريق والجماهير خلال الفترة الماضية .
رئيس نادي منتخب السويس يشكر اللاعبين ويطالب الجماهير باستمرار الدعم
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