أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على قائمة منتخب نيجيريا الأولمبي

تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.



وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.



ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.



قائمة منتخب نيجيريا الأولمبي بقيادة المدرب إماما أماباكابو



حراسة المرمى: أدامو أبوبكر - محمد جالاديما - كينجدام أوساي.



الدفاع: أوليسه نداه - صامويل أتافيتي - فالنتين أزورنوافور - سينسير سيث - جوسيا تشوكودي - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان



الوسط: سونسي إبراهيم - أليو ياو آدم - مايوا أولابريان- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - صنداي فالاي - توم ديلي بشيرو - أزوبيكي أوكيتشوكو



الهجوم: أورجي أوكونكو - تايوو أونيي - برايت إينوباخاري.