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ثقافة

سر ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية في الأقصر.. تعرف عليه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر عن أن نسبة الإشغالات السياحية في مدينة الأقصر عادت للارتفاع.

وقال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر إن مجموعة الاكتشافات الرائعة التي أتمتها وزارة الآثار خلال الفترة الماضية وآخرها خبيئة العساسيف هي السبب الرئيسي في الترويج للسياحة الثقافية،موضحا أن وزارة الآثار أصبحت داعما رئيسيا في الحركة السياحية.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر أنصناعة السياحة الثقافية على وجه الخصوص تدين بالولاء للاكتشافات الأثرية الجديدة،كذلك معرض الملك توت عنخ آمون المقام في لندن هذا العام يروج للسياحة الثقافية المصرية بشكل رائع.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر: مصر لم تعد تعتمد على دولة بعينها كالسابق،وصار عندنا تعددا كبيرا في السائحين القادمين من الصين وكوريا واليابان وأمريكا اللاتينية التي أذهلتنا هذا العام برحلات الشارتر، كما عادت إنجلترا وفرنسا والسائح الأمريكي للظهور من جديد.
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