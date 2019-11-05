اخبار التوك شو.. قرار عاجل من عميد طب قصر العيني ضد المتورطين في واقعة الزيت.. أحمد فلوكس عن الحملة الساخرة منه: بشكرهم.. خلوني تريند

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
متحدث رئاسة الجمهورية: ترامب أكد على رعايته لمفاوضات سد النهضة
أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات استراتيجية عميقة منذ 40 سنة، موضحا أنها تمر الآن بفترة قوية، والمحادثة الهاتفية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب تناولت قضايا دولية وإقليمية وعلاقات ثنائية.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال تصريحات تليفزيونية أن أهم موضوع تناوله الرئيس مع ترامب هو موضوع سد النهضة وموقف مصر الثابت فى إطار إعلان المبادئ مع الدول الثلاثة والمشاورات التي تتم، مشيرا إلى أنه إذا لم تنجح تلك المشاورات يحق اللجوء لطرف رابع يتم الاتفاق عليه لتقريب وجهات النظر مع الدول الثلاثة.
الجيش نجح في حصارهم.. خبير: عناصر الإخوان والإرهابيين تجار سلاح ومخدرات
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية تندثر وتبتعد عنها الشعوب العربية، والدول العربية أصبحت أكثر وعيا بخطر جماعة الإخوان وبدأت جماعة الإخوان الإرهابية في الانحدار.
وأضاف ماهر فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها والعالم العربي يمر بمحن شديدة وأزمات مشتعلة، مضيفا:" عناصر الإخوان المتجنسين بالجنسية التركية لا يستحقون أن يكونوا مصريين".
بعد تشغيل قمر طيبة 1.. وكالة الفضاء المصرية: جملة السيستم وقع هتتشال من القاموس
قال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي "طيبة 1"؛ لن يسمح لأي نظام إلكتروني في أي مؤسسة بالتعرض لأعطال، مضيفًا "جملة السيستم وقع"؛ سيتم حذفها من القاموس مع تشغيل القمر الصناعي طيبة 1 للاتصالات.
وأضاف محمد القوصي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ستكون هناك شبكة اتصالات موازية تدعم شبكة الاتصالات الأرضية".
بعد واقعة سكب الزيت| قرار عاجل من عميد طب قصر العيني ضد المتورطين
قالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إنه تم إبلاغها بوجود زيت على مقاعد انتظار المرضى.
وأضافت هالة صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلة: "استغربت قيام أحد العمال بسكب الزيت على المقاعد وهو جاب الزيت منين وكان هناك صعوبة شديدة في إزالة الزيت من المقاعد".
ابنى سافر أوكرانيا.. مشادة على الهواء بين والد المتهم فى واقعة المنزلة وأحد أقارب المجني عليه
كد أحمد الحديدي والد أحد المتهمين في واقعة المنزلة أن عددا من الشباب تشاجروا مع ابنه وما قام به ابنه رد فعل مضيفا أن ما تردد حول أن أولادي مسجلين خطر عار تماما من الصحة وقام ابني بالسفر إلى اوكرانيا للدراسة بعد الحادث وهناك بعض الأشخاص تسببوا بالمشكلة رغم العلاقة الجيدة بين العائلات المتشابكة.
وأضاف والد أحد المتهمين في واقعة المنزلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور أن ما تم تداوله بأن ثروتي تقدر بأكثر من مليار جنيه غير صحيح مشيرا إلى أننا فى دولة قانون والمشاجرات واردة فى أى وقت .
تامر أمين: يعلق على الجدل الدائر حول إمام الدعاة الشيخ الشعراوي
علق الإعلامي " تامر أمين " على الجدل الدائر حول إمام الدعاة الشيخ الشعراوى قائلا " يجب علينا معرفة ما يجب وما لا يجب".
أكد على أننا في الإسلام ليس لدينا أصنام نعبدها ولكن الإسلام من حطم الأصنام وليس من صنعها أو يعبدها.
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وأضاف " تامر أمين " في برنامجه " آخر النهار "المذاع علي قناه " النهار " ، أن الإسلام ليس فيه عبودية لشخص او قدسية لشخص أو عصمة لشخص بعد عصمة " سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم " مضيفًا ان كل الاشخاص بما فيهم العلماء وشيوخ الدين والًامه والكبار في كل المجال الديني " لهم وعليهم " يؤخذ منهم ويرد وينتقدون ويختلف معهم في الحجج والتفاسير التي يقولها ولكن باحترام.
بشكرهم خلونى تريند.. أحمد فلوكس يعلق على الحملة الساخرة منه
علق الفنان أحمد فلوكس على الحملة الساخرة منه على مواقع السوشيال ميديا، مضيفا: "هعمل برنامج ساخر وهسف على اللى كانوا بيسفوا عليا هما نكشونى أنا مش ضد الضحك ولكن الناس اللى بتتريق هرد عليها".
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى": "أنا بشكر اللى عمل الحملة دى طلعونى تريند فى وقت قصير وخلى الناس اللى مش عارفنى تعرفنى ولو كنت صرفت ملايين عشان أوصل للكل الناس دى مكنتش هعمله بالشكل اللى تم مؤخرا".
الطوبة دي بتموتنا.. تعليق ناري من سائق قطار المنصورة بعد إصابته
أكد عبد السلام صبري سائق قطار المنصورة المصاب بطوبة برأسه أنه عندما كان يقف على رصيف المحطة بين محطتى ههيا – أبو كبير، للتأكد ان جميع الركاب في القطار وجد احد الأشخاص يسير وسط الناس وألقى بكل قوته "طوبة كبيرة" تجاهه واصطدمت بوجهه ولم يشعر بعدها باي شيء إلا والدماء تسيل منه.
متحدث رئاسة الجمهورية: ترامب أكد على رعايته لمفاوضات سد النهضة
أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات استراتيجية عميقة منذ 40 سنة، موضحا أنها تمر الآن بفترة قوية، والمحادثة الهاتفية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب تناولت قضايا دولية وإقليمية وعلاقات ثنائية.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال تصريحات تليفزيونية أن أهم موضوع تناوله الرئيس مع ترامب هو موضوع سد النهضة وموقف مصر الثابت فى إطار إعلان المبادئ مع الدول الثلاثة والمشاورات التي تتم، مشيرا إلى أنه إذا لم تنجح تلك المشاورات يحق اللجوء لطرف رابع يتم الاتفاق عليه لتقريب وجهات النظر مع الدول الثلاثة.
الجيش نجح في حصارهم.. خبير: عناصر الإخوان والإرهابيين تجار سلاح ومخدرات
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية تندثر وتبتعد عنها الشعوب العربية، والدول العربية أصبحت أكثر وعيا بخطر جماعة الإخوان وبدأت جماعة الإخوان الإرهابية في الانحدار.
وأضاف ماهر فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها والعالم العربي يمر بمحن شديدة وأزمات مشتعلة، مضيفا:" عناصر الإخوان المتجنسين بالجنسية التركية لا يستحقون أن يكونوا مصريين".
بعد تشغيل قمر طيبة 1.. وكالة الفضاء المصرية: جملة السيستم وقع هتتشال من القاموس
قال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي "طيبة 1"؛ لن يسمح لأي نظام إلكتروني في أي مؤسسة بالتعرض لأعطال، مضيفًا "جملة السيستم وقع"؛ سيتم حذفها من القاموس مع تشغيل القمر الصناعي طيبة 1 للاتصالات.
وأضاف محمد القوصي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ستكون هناك شبكة اتصالات موازية تدعم شبكة الاتصالات الأرضية".
بعد واقعة سكب الزيت| قرار عاجل من عميد طب قصر العيني ضد المتورطين
قالت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إنه تم إبلاغها بوجود زيت على مقاعد انتظار المرضى.
وأضافت هالة صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلة: "استغربت قيام أحد العمال بسكب الزيت على المقاعد وهو جاب الزيت منين وكان هناك صعوبة شديدة في إزالة الزيت من المقاعد".
ابنى سافر أوكرانيا.. مشادة على الهواء بين والد المتهم فى واقعة المنزلة وأحد أقارب المجني عليه
كد أحمد الحديدي والد أحد المتهمين في واقعة المنزلة أن عددا من الشباب تشاجروا مع ابنه وما قام به ابنه رد فعل مضيفا أن ما تردد حول أن أولادي مسجلين خطر عار تماما من الصحة وقام ابني بالسفر إلى اوكرانيا للدراسة بعد الحادث وهناك بعض الأشخاص تسببوا بالمشكلة رغم العلاقة الجيدة بين العائلات المتشابكة.
وأضاف والد أحد المتهمين في واقعة المنزلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور أن ما تم تداوله بأن ثروتي تقدر بأكثر من مليار جنيه غير صحيح مشيرا إلى أننا فى دولة قانون والمشاجرات واردة فى أى وقت .
تامر أمين: يعلق على الجدل الدائر حول إمام الدعاة الشيخ الشعراوي
علق الإعلامي " تامر أمين " على الجدل الدائر حول إمام الدعاة الشيخ الشعراوى قائلا " يجب علينا معرفة ما يجب وما لا يجب".
أكد على أننا في الإسلام ليس لدينا أصنام نعبدها ولكن الإسلام من حطم الأصنام وليس من صنعها أو يعبدها.
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وأضاف " تامر أمين " في برنامجه " آخر النهار "المذاع علي قناه " النهار " ، أن الإسلام ليس فيه عبودية لشخص او قدسية لشخص أو عصمة لشخص بعد عصمة " سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم " مضيفًا ان كل الاشخاص بما فيهم العلماء وشيوخ الدين والًامه والكبار في كل المجال الديني " لهم وعليهم " يؤخذ منهم ويرد وينتقدون ويختلف معهم في الحجج والتفاسير التي يقولها ولكن باحترام.
بشكرهم خلونى تريند.. أحمد فلوكس يعلق على الحملة الساخرة منه
علق الفنان أحمد فلوكس على الحملة الساخرة منه على مواقع السوشيال ميديا، مضيفا: "هعمل برنامج ساخر وهسف على اللى كانوا بيسفوا عليا هما نكشونى أنا مش ضد الضحك ولكن الناس اللى بتتريق هرد عليها".
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى": "أنا بشكر اللى عمل الحملة دى طلعونى تريند فى وقت قصير وخلى الناس اللى مش عارفنى تعرفنى ولو كنت صرفت ملايين عشان أوصل للكل الناس دى مكنتش هعمله بالشكل اللى تم مؤخرا".
الطوبة دي بتموتنا.. تعليق ناري من سائق قطار المنصورة بعد إصابته
أكد عبد السلام صبري سائق قطار المنصورة المصاب بطوبة برأسه أنه عندما كان يقف على رصيف المحطة بين محطتى ههيا – أبو كبير، للتأكد ان جميع الركاب في القطار وجد احد الأشخاص يسير وسط الناس وألقى بكل قوته "طوبة كبيرة" تجاهه واصطدمت بوجهه ولم يشعر بعدها باي شيء إلا والدماء تسيل منه.