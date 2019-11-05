أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على قائمة منتخب زامبيا الأولمبي

تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.



وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.



ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.



قائمة منتخب زامبيا الأولمبي بقيادة المدرب بستون شامبيشي



حراسة المرمى: مانجاني باندا وباتريك تشوما وبرادلي موين.



الدفاع: موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا وكيبسون كامانجا وشيمي ماييمبي وسولومون ساكالا



الوسط: فيلد كانديلا، هاريسون شيسالا وأوليفر لومبيا، إينوك مويبو، إيمانويل باندا، إدوارد تشيلوفيا، بينسون تشالي، نجوسا سونزو، كينجز كانجا



الهجوم: باتسون ديكا، بيستون باندا ، لاميك باندا، فاشون ساكالا

