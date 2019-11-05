الستات مايعرفوش يكدبوا.. تظاهرت بالحمل للتهرب من دفع رسوم حمولة إضافية في المطار

الستات ميعرفوش يكدبوا.. يبدو أن تلك المقولة ليست من وحى الخيال بعدما تظاهرت مسافرة فى مطار سيدني الأسترالى بالحمل، للهروب من دفع رسوم إضافية على وزن أمتعتها .



وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، أخفت المسافرة ريبيكا أندروز عددا من الملابس تحت قميصها ليبدو بطنها منتخفًا من الحمل، لدرجة أنها ربطت لابتوب على ظهرها.



وانكشفت القصة بالكامل عندما سألتها مسافرة حامل حقيقة عن الحمل ومتاعبه، فردت ريبيكا بأنها فى الشهر الخامس وغادرت فورًا، فبدأ الشك فى أمرها.



الغريب في الأمر أن السيدة كانت تسير بسرعة فائقة فى المطار الأمر الذى لفت انتباه العاملين، والأكثر غرابة أنها انحنت لالتقاط تذكرتها عندما سقطت منها على الأرض، مما زاد الشكوك تجاهها.



واعترفت بالفعل بواقعتها ودفعت غرامة بلغت 60 دولارًا عن الوزن الزائد.