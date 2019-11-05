عائلة مفترية.. إنقاذ طفلة قبل دفنها حية.. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادم كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، يظهر لحظة إنقاذ طفلة دفنتها عائلتها وهى على قيد الحياة.



تدخلت الشرطة الهندية فى اللحطة الأخيرة، حيث أمسكت برجل كان ممسكًا بلفافة بداخلها رضيعة، وبجوارها شخص أخر يقوم بتهيئة حفرة بيديه لوضعها فيها.



وتبين أن هذا الرجل هو جد الرضيعة، الذى كان ينوى دفن حفيتده مدعيًا أنها ميتة فى أحد المقابر بحيدر أباد، وتبين أن الرضيعة على قيد الحياة.



واعتقلت الشرطة الرجلين، بينما تم نقل الطفلة الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



