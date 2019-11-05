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أخبار العالم

تمرين بحري أمريكي سعودي للحفاظ على حرية الملاحة والأمن الإقليمي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية
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أ ش أ
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تمرين بحري أمريكي سعودي هدفه الحفاظ على الملاحة والأمن الإقليمي.

وقال حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الإثنين ، إن الفريق جيم مالوي قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية التقي مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية العميد بحري الركن عبدالله الشمري خلال التمرين.

ويهدف التمرين البحري السعودي الأمريكي المشترك الى إظهار العزم العالمي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار ، كما يظهر العزم على الحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة من قناة السويس جنوبا إلى مضيق باب المندب عبر مضيق هرمز إلى شمال الخليج.

يأتي ذلك فيما أعلن قيام طائرة F15 سعودية بمرافقة القاذفة B-52 الأمريكية في طلعة تدريبية لحماية الأمن الإقليمي.
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