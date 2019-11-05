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توك شو

بطلا مصر في الخماسي الحديث: نحتاج إلى الدعم المادي والإعلامي وإنشاء مدارس خاصة بالرياضيين.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال عمرو وائل، أحد أبطال منتخب مصر للخماسي الحديث، إنه على الرغم من صعوبة المنتخبات المواجهة لهم في بطولة العالم في أمريكا، إلا أنهم تمكنوا من حصد 36 ميدالية.

وأوضح عمرو وائل، خلال استضافته فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه بدأ اللعب "جَرْي وسباحة" منذ 9 سنوات، ثم تطور إلى الرماية والسلاح، لافتًا إلى أن لحظة الحصول على الميداليات لا توصف، والتوازن بين الدراسة والرياضة يعتمد على تنظيم الشخص، كما أن الحافز الرياضي له تأثير على الدراسة.

وأكد عمرو وائل أن اللعبة تحتاج إلى زيادة الرعاة والاهتمام من الأندية، نظرًا لأن اللعبة مكلفة، والاتحاد يحاول بقدر المستطاع سد الاحتياجات، مشيرًا إلى أن جامعته تساعده وتشجعه على ممارسة الرياضة، لكن المدارس والجامعات في مصر لا بد أن تراعي جداول الدراسة بالنسبة للرياضيين، بحيث لا يتعارض مع التمارين أو المسابقات.

ومن جهتها، قالت "أريج"، إحدى المتسابقات بمنتخب الفراعنة للخماسي الحديث، أنها بدأت ممارسة اللعبة منذ أن كان عمرها 12 عامًا، وحصدت سابقًا المركز الثالث جمهورية في السباحة، مشيرة إلى أن الخماسي ليست لعبة مشهورة أو شعبية، ويعرفها الناس بالصدفة، ونحتاج إلى الاهتمام الإعلامي.

ولفتت "أريج" إلى أنها توزان بين الدراسة والرياضة، لكن لا بد من حضور الامتحانات، مؤكدة أن أغلب المدارس لا تهتم بالرياضة، وطالبت بتخصيص مدارس للرياضيين.
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