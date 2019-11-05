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منوعات

مالكو هذه الهواتف على موعد مع تحديث مبهر.. تعرف عليه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:55 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يشهد هاتفي "جوجل" وهما Google Pixel 4 و Pixel 4 XL تحديثا جديدا، يشمل إزالة بعض الخصائص التي وجدها البعض أنها عراقيل، وإحلالها بمميزات أخرى تصب في مصلحة مالكي هذه الهواتف.

وتشير ملاحظات الإصدار للتحديث الجديد المدرج في نشرة تحديث Pixel من Google إلى أنه تم إجراء تحسينات على ميزة "العرض السلس" ولم يتطرق إلى التفاصيل حول ما الذي تغير بالتحديد، بحسب ما نشر موقع "The Verge" التقني.

ويأمل التقنيون في التحديث الجديد من جوجل، هو تحسين عمر البطارية الخاصة بالهاتف والتي يعتبرها البعض سيئة في الاستخدام، وضبط العرض السلس الموجود بالهاتف، كما يشمل هذا التحديث أيضًا تحسينات على كاميرات Pixel 4 و Pixel 4 XL .
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