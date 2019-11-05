مصر vs مالي .. صدام متوقع بين ثنائي الأهلي في أمم إفريقيا

تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما ، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.



وتؤهل بطولة إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020،لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل



مباراة الافتتاح وضربة البداية للمنتخب الأولمبي ستكون صعبة بلا شك أمام منتخب نسور مالي احد أبرز القوى الكروية في القارة السمراء في هذه الفئة العمرية ، ولأن المواجهة التي سوف يحتضنها ستاد القاهرة ستكون جماهيرية في المقام الأول وتحدد بشكل كبير ملامح الصعود في المجموعة فهناك ايضا صراع من نوع خاص بين نجم منتخب مصر رمضان صبحي وقائد الفراعنة الأول في تشكيلة المدرب شوقي غريب وبين نجم منتخب مالي واحدث الصفقات المنضمة للنادي الاهلي اليو ديانج .



الصدام بين الزميلين صبحي وديانح سيكون حتمي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بكل تأكيد وستكون هناك واجبات دفاعية بحتة للاعب الوسط المالي صاحب القوة البدنية العالية في مراقبة زميله في القلعة الحمراء .



سجل رمضان صبحي 3 أهداف مع الأهلي هذا الموسم، فيما سجل هدفين مع المنتخب الأوليمبي ، وظهر بشكل أكثر من رائع في تشكيلة المدرب رينيه فايلر .



أما عن النسر المالي ديانج فقد سجل ديانج هدف وحيد مع الأهلي حتى الآن، بسبب قلة مشاركاته وسبق أن مثل نادي مولودية الجزائر وظهر بشكل جيد معهم خلال الموسمين السابقين الي جانب أنه احد الأعمدة الأساسية مع منتخب بلاده، وصاحب اسيست هدف صعود مالي الي نهائيات البطولة في مرمى المغرب في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي في كازبلانكا .