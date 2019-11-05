بدون إزعاج.. محرك Mozilla يمحي خاصية تستفز المتصفحين

يحظر محرك البحث "موزيلا فايرفوكس" في نسخته Firefox 72 النوافذ المنبثقة لطلب الإشعارات بشكل افتراضي، وهذا يعني أنك لم تعد ترى رسائل تسأل "هل تسمح لـ أي موقع بإرسال الإشعارات؟".



وأجرت Mozilla تجربة لتحديد كيفية تفاعل الأشخاص مع هذه النوافذ المنبثقة ، لتجد بأن 97٪ من المستخدمين إما قاموا برفضها ، أو اختاروا حظر الإشعارات المستقبلية، بحسب ما نشر موقع "techradar" التقني.



وأوضح مهندس Mozilla أن الخطة تتمثل في تطبيق خيار التجميع الافتراضي لجميع المستخدمين، وستكون هذه الخطوة امر هام بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون التصفح دون انقطاع ، أويصيبهم الإحباط بسبب استبعاد النوافذ المنبثقة في كل مرة يزور فيها موقعًا جديدًا.



يأتي ذلك، في حين أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع المواقع لإظهار تلك النافذة ، وهي ترغب عرض الإشعارات للناس - مثل إخبارهم بالمحتوى الجديد أو التغييرات في حساباتهم أو إبقائهم على اطلاع على الأخبار العاجلة.



وأوضحت الشركة أن التغيير لا يعني نهاية لإشعارات الموقع، ولكن بدءًا من الإصدار 72 وما بعده ، بدلًا من النافذة المنبثقة الحالية المعروضة ، سيقوم المستعرض بعرض أيقونة في شريط العناوين ، والتي ستُظهر طلب الإخطار في حالة النقر فوقه.

