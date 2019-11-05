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رياضة

جمال الغندور يكشف تفاصيل «خناقة» لجنة الحكام بالإسكندرية.. «اشتبكوا بالأيدي».. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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محمد رشاد
قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن العمل داخل منظومة التحكيم المصري شاق، وذلك بعد موسم صعب تناوبت الأندية فيه من أخطاء الحكام المحليين .

وتابع الغندور خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «مهما بذلت من جهد، تظل الانتقادات متواجدة، لذلك عملنا دائما شاق».

وكشف تفاصيل الخلاف بين أعضاء لجنة الحكام بالإسكندرية قائلا: «وصل إلى الاشتباك بالأيدي»، مشيرا إلى أنه سيسافر الخميس المقبل إلى الإسكندرية لحل الأزمة بتشكيل أعضاء جدد للجنة.
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