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محافظات

أوقاف بني سويف تواصل حملة هذا هو الإسلام في الفشن.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:04 ص
مديرية الأوقاف ببني
مديرية الأوقاف ببني سويف
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محمد عبد الحليم
واصلت مديرية الأوقاف ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة بالمحافظة، حملة "هذا هو الإسلام"، وذلك في المساجد الكبرى على مستوى المحافظة، من بداية شهر ربيع الأول وحتى تاريخه، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية، لبيان صحيح الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، فى تصريحات صحفية، إلى أن المديرية شاركت فى حملة “هذا هو الإسلام" التى أطلقتها وزارة الأوقاف بـ 20 لغة، للتعريف بصحيح الدين ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وذلك عن طريق مجموعة من الدروس والقوافل التوعوية التي تتعلق بالموضوعات التالية "الماء والحفاظ عليه، الشائعات ومدى خطورتها، الدعوة للإيجابية، بناء شخصية المسلم، حب الأوطان، والإرهاب لا دين له".

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة مستمرة حتى نهاية شهر ربيع الأول، وذلك من خلال المساجد والمدارس ومراكز الشباب والجامعات والندوات، بإلقاء المحاضرات العلمية والقوافل الدعوية ،ويشارك فيها نخبة من الدعاة المتميزين بمديرية أوقاف بني سويف .

من جهته، أكد الشيخ عبدالحكيم احمد كبير المفتشين بالأوقاف، في الندوة التي ألقاها بمسجد التقوي بقرية صفط النور بالفشن جنوب بني سويف بإشراف الشيخ أشرف علي إبراهيم، وبحضور الشيخ محمود علي، والشيخ شعبان محمود، على ضرورة الاصطفاف لمواجهة المخاطر التي تعيق الأمة، وتعيق تقدمها، وتمثل خطرا على حياتها، فلا أحسن ولا أفضل من أن نكون يدا واحدة، ننحي خلافاتنا جانبا ونواجه عدونا بوحدتنا وتماسكنا.

وأضاف أن الإسلام دين يحفظ للإنسان كرامته، فينهى عن الغيبة، والنميمة، والتحاسد، والتباغض، والاحتقار، وسوء الظن لهو دين عظيم ، وهذه يدنا ممدودة للتواصل مع كل المحبين لدينهم الحريصين على بيان وجه الحق فيه، وإبراز جوانبه الحضارية العظيمة ، لنعمل معا ونغتنم ذكرى مولد الحبيب ( صلى الله عليه وسلم ) لنقول له: يا سيدي يا رسول الله يامن قلت : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة " صدقت يا سيدي يا رسول الله فها نحن أتباعك على العهد لم نبدل ولم نغير ولن نحيد عن العهد والحق قيد أنملة، لا نخشى في الله لومة لائم ، نحب الله ونحبك ونحب من أحبك ، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك يا سيدي يا رسول الله نبيا ورسولًا ، نقول للعالمين ديننا دين السلام ورسولنا نبي السلام أرسله ربه رحمة العالمين ، ودورنا أن نحمل هذه الرحمة للعالمين.
أوقاف بني سويف تواصل حملة هذا هو الإسلام في الفشن.. صور
أوقاف بني سويف تواصل حملة هذا هو الإسلام في الفشن.. صور
أوقاف بني سويف تواصل حملة هذا هو الإسلام في الفشن.. صور
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