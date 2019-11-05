للمرة الثانية.. نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على تويتر، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.



وأعربت شركة روتانا، عن تمنياتها بالشفاء للفنانة نوال الكويتية، وأن تعود إلى جمهورها لاستكمال نشاطها الفني، بعد التعافي من وعكتها.



ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها نوال الكويتية، لوعكة صحية، فقد سبق وتعرضت لأخرى في شهر مارس من العام الجاري ، ولم تكشف عن تفاصيل تلك الوعكة آنذاك.



وعادت بعد ذلك نوال الكويتية، لاستكمال نشاطها الفني، وطمأنت جمهورها، عبر تويتر قائلة: "مساكم خير دايم إن شالله، الجمهور العزيز حبيت اطمنكم أنا بخير، الحمد لله وكل الشكر والحب لـ سؤالكم واهتمامكم وكل الشكر لزملائي الفنانين الله يسعدكم ولا يحرمني من حبكم".

