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منوعات

إذا لم يُحدَّث هاتفك الآيفون لـ ios 13.. نفذ هذه الخطوات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:37 ص
هواتف آيفون
هواتف آيفون
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نهى حمدي
شهد أواخر سبتمبر الماضي إصدار iOS 13 ومكافئ iPadOS 13، كأنظمة تشغيل حديثة لهواتف آيفون، وعلى الرغم من أن Apple أفضل من معظمها فيما يتعلق بدعم الأجهزة القديمة ، إلا أن كل الأجهزة ربما لم تصل إليها التحديثات الأخيرة من نسخة ios13.

وإذا كان جهازك أقدم من iPhone 6s / SE أو iPod touch 7th gen أو iPad 5-gen أو iPad mini 4 أو iPad Air 2 ، فإن أحدث نظام تشغيل سيتم تشغيله على الإطلاق هو iOS 12، وفقًا موقع "techradar" التقني.

ولكن مازالت هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها إذا كان هاتفك قديم ولن يصل إليه التحديث الأخير من "آيفون"، وهما:

إعادة تدويرها

فإذا كنت لا ترغب في تعليق الأجهزة القديمة أو لم تعد الأجهزة تعمل بشكل جيد فيمكنك ببساطة إعادة تدويرها، أي باستبدالها من فروع "آبل".

بيعها

تحافظ منتجات Apple على قيمتها أكثر من معظمها. ومع ذلك يجب أن تكون واقعيًا فيما يتعلق بالعائد الذي ستحصل عليه من هاتفك الذي يرجع عمره لعدة سنوات ولم يعد بالإمكان ترقيته.

قبل بيع جهاز iPhone أو iPad ، خذ نسخة احتياطية إذا كنت ستحتاج لاحقًا إلى استعادته إلى جهاز جديد. بمجرد الانتهاء من ذلك ، انتقل إلى "الإعدادات" ، وانقر فوق اسمك في iCloud وتسجيل الخروج ، ثم انتقل إلى "عام"> إعادة تعيين> محو كل المحتوى والإعدادات.

تحديثها

إذا قررت الاحتفاظ بجهازك ، فهناك مشكلتين كبيرتين يجب أن تكون على دراية بهما، كالتالي:

أولا: ستحصل على تحديثات أمان قليلة وفي المستقبل لن تستقبل تحديثات أمان نهائيًا على هذا الأساس ، تأكد من تشغيل آخر تحديث متوفر لنظام iOS ، وتخطط لاستخدام الجهاز في وضع عدم الاتصال في المقام الأول.

ثانيا: ستبدأ في مرحلة ما في العثور على أن التطبيقات والخدمات تتطلب نظام iOS / iPadOS أكثر حداثة مما يمكن لجهازك تشغيله. لذلك يجب عليك الاستسلام لاستخدام الإصدارات القديمة من بعض التطبيقات / الألعاب ، وفقدان بعض الخدمات. على سبيل المثال ، يتطلب Apple Arcade iOS 13.

استفد من خصائصها العادية

يمكنك استخدام الهاتف كـ"منبه أو ساعة أو مشغل موسيقى، أو اعتبره هاتفا للطوارئ، أو القيام بتحميل بعض الألعاب واستخدامه في هذا الشأن.
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