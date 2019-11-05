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أخبار العالم

عاجل.. اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي في شمال سوريا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن النظام التركي، اليوم الثلاثاء، أن مليشياته المتواجده في شمال شرق سوريا تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي قوله: "أخت البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهما تركيا حاليا".

وأضاف المسؤول التركي: "تم نقل شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي ونأمل في الحصول منها على معلومات تتعلق بالأعمال الداخلية لتنظيم داعش".

ويأتي ذلك فيما تحول سجناء داعش، شمال سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لا سيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.
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