لجنة الوفد بالفيوم تستعد لمؤتمر المراة بأسيوط

عقد أحمد الشيمى سكرتير عام وفد الفيوم، اجتماعا أمس، باللجنة المنظمة لمؤتمر الوفد مع المرأة المقرر إقامته فى أسيوط يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك بتوجيهات من عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا.



وشهد الاجتماع مناقشة الترتيبات والتجهيزات لعقد المؤتمر، وبعض مقترحات احتياجات المرأة الفيومية، لطرحها خلاله.



كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر، السبت المقبل في الخامسة عصرا، كبداية لسلسلة اجتماعات خاصة بالمؤتمر، حتى تتم المشاركة فيه بأداء متميز، حيث أشار المجتمعون إلى الدور المهم لرئيسة لجنة المرأة، علا عبد الجواد حول هذا الحدث المرتقب.



حضر الاجتماع علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة بالفيوم وشيرين فؤاد رئيس لجنة المراة فى مركز طامية ونجلاء السقا رئيس لجنة المرأة فى مركز سنورس وإبتسام بريك رئيس لجنة المراة ببندر ثانى وجيهان حرازة رئيس لجنة المرأة فى بندر اول الفيوم وراقية الشريف عضو لجنة المرأة .



كما حضر الإجتماع حسام الشيمي السكرتير العام المساعد ومحمد البحيري السكرتير العام المساعد و أشرف مغيب نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعدد من أعضاء لجنة شباب المحافظة.