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فن

في ذكرى رحيل حسن عابدين.. كيف أقنعه الشعراوي بالتراجع عن اعتزال الفن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
الشعراوي - حسن عابدين
الشعراوي - حسن عابدين
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 5 نوفمبر، الذكرى الثلاثين لرحيل الفنان حسن عابدين، حيث وافته المنية في مثل هذا اليوم من العام عام 1989، عن عمر يناهز الـ58 عامًا.

ولد حسن عابدين، في محافظة بني سويف وهو من الممثلين الذين تركوا علامة واضحة.. مثل أدوار مميزة في السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلًا تليفزيونيًا.

قام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في وقتها ومن بينها المسلسل الشهير "أهلًا بالسكان" بالإضافة إلى عمله في سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة في مسرحيات رائعة مثل دوره في مسرحية عش المجانين ودوره في مسرحية علي الرصيف مع الفنانة سهير البابلي وكذلك له أدوار جميلة في السينما.

وكان حسن عابدين، قد لجأ للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، بعد عودته من العمرة، إذ تعرض لموقف مثير أمام قبر الرسول محمد (صلي الله عليه وسلم)، بعدما حاول الاقتراب من القبر، حيث منعه الحراس لأنه ممثل.

وعاد حسن عابدين، بعد ذلك متأثرًا إلى مصر وفكر في اعتزال الفن، وصارح زميله الفنان محمد نجم، بذلك، إلا أن صديقه الفنان ابراهيم الشامي دبر له زيارة للشيخ محمد متولي الشعراوي، ليهدئ من روعه، فنصحه الشعراوي بالعودة للفن ليقدم فنا هادفا يحارب به الفن الرخيص.
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