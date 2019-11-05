بصورة.. روجينا تتغزل في شيماء سيف

نشرت الفنانة روجينا صورة، عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها مع صديقة لها، ووجهت لها رسالة في التعليق عليها.



وعلقت "روجينا" على الصورة،: "من نحبهم يعطونا كل الحياة، سلاما لمن ينشرون السعادة والبهجة والأمان أينما وجدوا، هى الحنية والطيبة والحب، شيماء سيف".



وأطلت روجينا والفنانة شيماء سيف بإطلالة كاجوال باللون الأسود، والشعر المنسدل على كتفيها، والضحكة المعبرة عن السعادة، مع وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج.