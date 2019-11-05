بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ريم البارودي على نشر صورة لها بإطلالة شتوية عبر إنستجرام.



وظهرت ريم البارودي بإطلالة ناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.



وارتدت ريم البارودي ، توب أسود وعليه جيب قصير اسود ميكرو جيب، ونسقت معه جاكيت طويل ذات اللون الكموني واضعة على رأسها قبعة الكايبوي، تاركة شعرها مندسل عبر الأكتاف، وهو ما أبرز من رشاقتها، وتلائم اللون الأزرق مع لون بشرتها.



وأبرزت ريم البارودي ملامحها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر، مع السموكي ايز لتبرز من جمال عينيها، فيما اختارت اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



وأبرزت ريم البارودي إطلالتها بارتداء بعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين، مع سلاسل ذهبية بسيطة حول عنقها.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..