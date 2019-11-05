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مرأة

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
أيتن عامر
أيتن عامر
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها عبر إنستجرام، بـ stories جديدة.

وظهرت أيتن عامر فى إحدى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه تى شيرت مطبوع اتسم بالألوان النبيتى و الأبيض و الكحلى، وقد كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها وفقدانها الكثير من الكيلوجرامات.

وانتعلت أيتن عامر حذاء رياضيا مسطحا باللون الأحمر، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.

ولم تتكلف أيتن عامر فى إستخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.
بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام
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