للأمهات.. الحزم في تربية أطفالك يعرضهم لمشاكل خطيرة

اشارت دراسة اجريت مؤخرا من قبل جامعة ولاية أريزونا ، إلى أن التربية الصارمة للأطفال من قبل الامهات، كانت تجعل الأطفال أكثر عرضة للإدمان، واتباع عادات سيئة.



وأكد الباحثون أن التربية الصارمة من قبل الامهات كان لها تأثير كبير في ارتفاع مستويات الاكتئاب، وذلك بسبب فرض قواعد صارمة مدفوعة بالعقاب وقلة الدفء، وهو ما كشفته الدراسة التي أجريت على 419 طالبًا في عمر 20 عامًا في المتوسط.



وقد أثار ذلك اهتمام الباحثين بالطريقة التي يتصرف بها طلابهم، حيث أخبرت الدكتورة جولي بالتوك بيكهام ، أستاذة أبحاث مساعدة ومؤلفة مقابلة للدراسة، لقد أصبحت مهتمة بهذا الموضوع بعد ملاحظة بعض طلابي الأكثر موهبة تقنيًا الذين يعانون من اضطرابات نفسية واعراض اكتئاب، أو اخرين لديهم الانتكاس بسبب الإدمان.



وأكدت الدكتورة جولي بالتوك بيكهام، أن الطلاب الذين شهدوا صرامة في التربية من قبل أمهاتهم، كانوا يشعرون بالخوف الدائم من العقاب، ويعانون من عدم الاحتواء أيضا، وهو ما جعلهم يقومون ببعض التصرفات التي تعطيهم الشعور بعدم الثقة بالنفس.



وكشفت نتائج الدراسة، بعد أن تم استجواب الأطفال المشاركين فيها بشأن عدد المرات التي شعروا فيها بأعراض الأكتئاب، مثل الشعور بالوحدة أو البكاء، عن أن الأطفال الذين كانت لديهم أم صارمة، كانوا أكثر عرضة لمشاكل إدمان الكحول.



ومع ذلك وجدت الدراسة ، أن الأب المتسلط في تربية أطفاله لم يكن له نفس التأثير على أعراض الاكتئاب لدى أطفالهم، ولم تظهر عليهم أى أعراض انحراف في السلوك، كـ مشاكل الانفصال الاجتماعي أو اضطراب الوسواس القهري واضطرابات الأكل والانتحار والتوتر.