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أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة ركاب قادمة من ألمانيا في مطار بموسكو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:33 ص
هبوط اضطراري لطائرة
هبوط اضطراري لطائرة ركاب قادمة من ألمانيا في مطار بموسكو
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أ ش أ
نفذت طائرة ركاب من طراز "بوينج-737" قادمة من ألمانيا، الإثنين، عملية هبوط اضطراري في العاصمة الروسية موسكو، بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.

وأكدت مصادر روسية - حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية - أن الطائرة هبطت بسلامة في مطار "شيريميتييفو" بموسكو في الساعة 17:12 بتوقيت العاصمة الروسية، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.
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