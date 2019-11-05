هبوط اضطراري لطائرة ركاب قادمة من ألمانيا في مطار بموسكو

نفذت طائرة ركاب من طراز "بوينج-737" قادمة من ألمانيا، الإثنين، عملية هبوط اضطراري في العاصمة الروسية موسكو، بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.



وأكدت مصادر روسية - حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية - أن الطائرة هبطت بسلامة في مطار "شيريميتييفو" بموسكو في الساعة 17:12 بتوقيت العاصمة الروسية، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.



وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.