بعد زيارته لـ الخطيب.. تركى آل الشيخ يتصدر تويتر ورسائل دعم من الجماهير.. شاهد

دش عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج#تركي_آل_الشيخ بعد زيارته لـ رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزله لإتمام التصالح بينه وبين ادارة النادي الاهلي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي.



‏اهلي حبيب الكل ‎#تركي_الشيخ



‏الشخص كلما صار ناجح راح يواجه مشاكل اكثر ، انت ابهرت الجميع رغم وجود اخطاء بسيطه في الذوق العام اتمنى تعدلونها في المواسم القادمه

‎#تركي_الشيخ



‏‎#تركي_الشيخ

تركي من خيرت الرجال رجل نشط ومتجاوب ومتفاعل اعطوني مسؤول مثله بغض النظر عن الحفلات الغنائيه ومشاهير كوريا

انا معجبة بهذا الرجل خفة دمه تواضعه حبه للعمل ❤️



