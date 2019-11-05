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رياضة

بعد زيارته لـ الخطيب.. تركى آل الشيخ يتصدر تويتر ورسائل دعم من الجماهير.. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:49 ص
تركي ال الشيخ والخطيب
تركي ال الشيخ والخطيب
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مصطفى كرم
دش عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج#تركي_آل_الشيخ بعد زيارته لـ رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزله لإتمام التصالح بينه وبين ادارة النادي الاهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي.

‏اهلي حبيب الكل ‎#تركي_الشيخ

‏الشخص كلما صار ناجح راح يواجه مشاكل اكثر ، انت ابهرت الجميع رغم وجود اخطاء بسيطه في الذوق العام اتمنى تعدلونها في المواسم القادمه
‎#تركي_الشيخ

‏‎#تركي_الشيخ
تركي من خيرت الرجال رجل نشط ومتجاوب ومتفاعل اعطوني مسؤول مثله بغض النظر عن الحفلات الغنائيه ومشاهير كوريا
انا معجبة بهذا الرجل خفة دمه تواضعه حبه للعمل ❤️

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