بعد زيارته لـ الخطيب.. تركى آل الشيخ يتصدر تويتر ورسائل دعم من الجماهير.. شاهد

دش عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج#تركي_آل_الشيخ بعد زيارته لـ رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزله لإتمام التصالح بينه وبين ادارة النادي الاهلي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي.
اهلي حبيب الكل #تركي_الشيخ
الشخص كلما صار ناجح راح يواجه مشاكل اكثر ، انت ابهرت الجميع رغم وجود اخطاء بسيطه في الذوق العام اتمنى تعدلونها في المواسم القادمه
#تركي_الشيخ
#تركي_الشيخ
تركي من خيرت الرجال رجل نشط ومتجاوب ومتفاعل اعطوني مسؤول مثله بغض النظر عن الحفلات الغنائيه ومشاهير كوريا
انا معجبة بهذا الرجل خفة دمه تواضعه حبه للعمل ❤️
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي.
اهلي حبيب الكل #تركي_الشيخ
الشخص كلما صار ناجح راح يواجه مشاكل اكثر ، انت ابهرت الجميع رغم وجود اخطاء بسيطه في الذوق العام اتمنى تعدلونها في المواسم القادمه
#تركي_الشيخ
#تركي_الشيخ
تركي من خيرت الرجال رجل نشط ومتجاوب ومتفاعل اعطوني مسؤول مثله بغض النظر عن الحفلات الغنائيه ومشاهير كوريا
انا معجبة بهذا الرجل خفة دمه تواضعه حبه للعمل ❤️