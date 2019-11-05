Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيمان الشميطي تجتاز الـ 33 مليون مشاهدة بـ ما مل قلبك.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
إيمان الشميطي - ما
إيمان الشميطي - ما مل قلبك
Advertisements
سعيد فراج
حققت المطربة المغربية إيمان الشميطي نجاحًا كبيرًا في أول أعمالها الفنية بأغنية «ما مل قلبك»، التي وصلت نسبة مشاهداتها إلى 33 مليونا و187 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب"، يوم 3 يونيو الماضي.

طرحت أغنية «ما مل قلبك» لـ إيمان الشميطي، باللهجة الخليجية، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.

فى سياق آخر تستعد إيمان الشميطي نجمة برنامج "آرابز جوت تالنت" لطرح أغنية أخرى بعنوان «عاللي جرالنا» خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتتعاون إيمان الشميطي مع كل من الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي مدحت خميس، والأغنية من إنتاج شركة ناصر الصالح.

يُذكر أن إيمان الشميطي، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للأم.
Advertisements

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني تشعل الـ سوشيال ميديا.. ومتابعيها: كده كتير| شاهد

اكتتاب ارامكو.. الأسهم من حق الافراد في هذه الدول فقط

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

تفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي الأهلي لحسم موقفه .. فيديو

لجنة المسابقات تعلن المواعيد الجديدة لمؤجلات الدوري الممتاز .. مستند

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. موقف محرج تعرضت له أمام حسني مبارك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

وسط الجبال .. مصرع وليد البح المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور