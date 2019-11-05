Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بلقيس تتجاوز 14 مليون مشاهدة بـ تعالى تشوف.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
بلقيس - تعالى تشوف
بلقيس - تعالى تشوف
Advertisements
سعيد فراج
حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 14 مليونًا و252 ألف مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

وتقول كلمات مطلع أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي:

يصحابلو فغيابو غنتفقص
غنضعاف غانطيح النص
بالعكس غاندير العرس
غاندير للناس عراضة
ونقول تفكيت من هدا
عايشة حياتي فالسعادة

تعالى تشوف كيوليت
صغاريت وزيانيت
معاك كنت مظلومة
الله الله ارتاحيت

الجدير بالذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.
Advertisements

ترشيحاتنا

كيف تقضي الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تحذر من خطأ قد تقع فيه.. فيديو

نبات شهير يخلصك من تسوس الأسنان ويعطر الفم

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يغضب جمهور الزمالك.. سيرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل

أخبار النادي الأهلي اليوم 4-11-2019.. تركي آل الشيخ في بيت محمود الخطيب.. وتفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة.. روجينا تتغزل في شيماء سيف

بـ الميكرو جيب.. ريم البارودي تتألق عبر إنستجرام

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها