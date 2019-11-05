إشادة بنتائج البعثة المصرية في الكرنك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمصريات.. صور

يشهد المؤتمر الدولي لعلماء المصريات الذي تستضيفه القاهرة حاليا وتنتهي فعالياته 8 نوفمبر الحالي، مشاركة عدد كبير من شباب الأثريين المصريين، والذين قدموا أبحاثا وأوراقا بحثية متميزة نالت إشادة الجميع.



وألقى عصام ناجي مدير البعثة المصرية العاملة في جنوب الصرح العاشر بمعابد الكرنك الأثرية، الضوء على بحث عرضه خلاله نتائج أعمال الحفائر والاكتشافات الحديثة التي قامت بها البعثة خلال الأعوام الماضية، وذلك بالعمل بمقصورة أوزير بتاح عنخ، والمنطقة المحيطة بها،والتى تؤرخ بفترة عصر الأسرة الخامسة والعشرين.



وقام عصام ناجى بعرض اهم الاكتشافات والنتائج التي توصلت لها البعثة، واستعرض الخرائط الجديدة للمنطقة والتى قامت البعثة بعملها،كذلك عرض اعمال الترميم وخطط العمل المستقبلة،ومشروع ادارة الموقع الأثرى للمقصورة وتطوير الصرح العاشر،وعرض أعمال التوثيق والتسجيل التى تقوم بها البعثة،واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الأثرى.



ويركز المؤتمر الدولي لعلماء المصريات على شباب الباحثين المصريين والموضوعات الهامة التى يقدمونها ولاقت اهتمام الحضور من العلماء المميزين على مستوى العالم، وهو ما كان سببا في الإشادة بنتائج أعمال الحفائر والاكتشافات الحديثة التى قامت بها البعثة خلال الأعوام الماضية، والتي تمثلت كما قال ناجي في العثور على العناصر المعمارية لمقصورة أوزير بتاح نب عنخ، كذلك العثور علي بقايا الغرفة الثالثة والغرف الجانبية.



كما جرى الكشف عن بلاطات ارضية صالة الأعمدة،والتى تتكون من بقايا 4 أعمدة وتلك الأرضية من الحجر الرملي، وقد غيرت تلك الاكتشافات من الدراسات السابقة والتى كانت تعتمد على أن تلك المقصورة عبارة عن غرفتين فقط، وقد جاءت تلك الاكتشافات لتضيف وتغير التصور لمنطقة جنوب الصرح العاشر لمعابد الكرنك،وتلقي الضوء علي فترة من الفترات التاريخية التى مرت علي المنطقة.



وعرض عصام ناجي ما تم العثور عليه من محتويات اثرية بالغرفة الثالثة المكتشفة حديثًا،وأشاد بفريق العمل والذين قاموا بأعمال الحفائر والتسجيل والتوثيق، وذلك بمنتهى المهارة والاحترافية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وشكر فريق العمل على تحمل مشقة العمل الأثرى، وأثنى على الدعم والجهود والدور الرائع الذى تقوم به وزارة الآثار،من منح مساحة للعمل للفريق المصري ومساندتهم لإنجاز المهام الأثرية بالموقع وتذليل جميع العقبات.



وأضاف عصام ناجي أن عمل البعثة المصرية بهذا الموقع المهم، سيتيح لوزارة الآثار فتح مسار مستقبلي للزيارة مع معبد المعبودة موت، وذلك عبر طريق الكباش مما سيساهم في جذب السياح لتلك الزيارة الهامة.