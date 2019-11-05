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فن

أغنية سعد لمجرد سلام تقترب من 19 مليون مشاهدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
أغنية سلام لـ سعد
أغنية سلام لـ سعد لمجرد
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سعيد فراج
حققت أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 18 مليونا و933 ألف، مقتربة من 19 مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك، بعدما حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية سعد لمجرد، "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية، لكن يوتيوب أعاد الأغنية مجددًا بعد مرور يوم على حجبها.

وحذفت إدارة يوتيوب الأغنية بسبب شكوى تلقتها من الأمازيغي هشام تلمودي، اتهم فيها سعد لمجرد، بأنه أدرج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" للأول، في أغنية "سلام" للثاني، دون الحصول على موافقته.

أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد، مستوحاه، من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.
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