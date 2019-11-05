اخبار الفن.. وعكة صحية لـ نوال الكويتية.. أحمد السقا يرتدي النقاب.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
طرح ألبوم هشام عباس كاملا في الأسواق
نشر الفنان هشام عباس، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ألبومه الجديد "عامل ضجة"، معلنًا عن طرحه في سوق الـ CD للجمهور.
ظهر به في الشارع.. أحمد السقا يرتدي النقاب ويثير الجدل
نشر الفنان أحمد السقا، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ملثمًا في الشارع، وكأنه يرتدي نقابًا، وذلك خلال تصوير أحدث أعماله الفنية، ليثير بها الجدل بين متابعينه.
للمرة الثانية.. نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية
كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على تويتر، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.
قرار صادم.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها من جديد
غيَّرت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، اسمها عبر حسابها على إنستجرام، إلى لينا فاروق الفيشاوي، نسبة إلى جدها الراحل، بعد الأزمة التي وقعت بينها وبين والدها، وامتناعه عن سداد نفقتها، وألزمته المحكمة بالنفقة قبل أشهر قليلة.
هل تزوجت حلا شيحة| شاهد ردها
كشفت الفنانة حلا شيحة، عن حقيقة زواجها ورغبتها فى الارتباط الفترة الحالية مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا فى الزواج أو الارتباط بأى شخص.
طرح ألبوم هشام عباس كاملا في الأسواق
نشر الفنان هشام عباس، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ألبومه الجديد "عامل ضجة"، معلنًا عن طرحه في سوق الـ CD للجمهور.
ظهر به في الشارع.. أحمد السقا يرتدي النقاب ويثير الجدل
نشر الفنان أحمد السقا، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ملثمًا في الشارع، وكأنه يرتدي نقابًا، وذلك خلال تصوير أحدث أعماله الفنية، ليثير بها الجدل بين متابعينه.
للمرة الثانية.. نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية
كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على تويتر، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.
قرار صادم.. لينا أحمد الفيشاوي تصدم والدها من جديد
غيَّرت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، اسمها عبر حسابها على إنستجرام، إلى لينا فاروق الفيشاوي، نسبة إلى جدها الراحل، بعد الأزمة التي وقعت بينها وبين والدها، وامتناعه عن سداد نفقتها، وألزمته المحكمة بالنفقة قبل أشهر قليلة.
هل تزوجت حلا شيحة| شاهد ردها
كشفت الفنانة حلا شيحة، عن حقيقة زواجها ورغبتها فى الارتباط الفترة الحالية مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا فى الزواج أو الارتباط بأى شخص.