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منوعات

جوجل تطرح ميزة جديدة للأندرويد وتحرم الآيفون منه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حدَّثت "جوجل" أهم منتجاتها، وهي خرائط GOOGLE عل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد Android ، حيث أتاحت وضع التصفح المتخفي، بينما سيحتاج مستخدمي iPhone الانتظار لفترة أطول للحصول على الميزة الجديدة.

وأصبح التصفح المتخفي على خرائط Google متاح الآن على كل هواتف نظام أندرويد في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقد أعلنت "جوجل" عن تلك الميزة المفيدة، خلال مؤتمر مطوري Google IO السنوي الذي عقد في شهر مايو، ولكنها بدأت للتو في الظهور على الهواتف الذكية.

وغالبًا ما يتم توجيه انتقادات إلى خرائط Google لتخزينها بيانات الموقع ، ولكن هذا التحديث من شأنه أن يساعد المستخدمين على الشعور بأنه غير مراقب عند التنقل باستخدام التطبيق ذو الشعبية الواسعة.

ويوقف وضع التصفح المتخفي كل الأنشطة داخل التطبيق، مثل الاتجاهات أو الأماكن التي بحثت عنها ، ويتم حفظها في حسابك على Google. وتعتبر هذه ميزة شائعة ، ولكن مستخدمي خرائط Google على iPhone عليهم الانتظار لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من الوصول إليها.

وحتى الآن ، لم تذكر Google سوى Android في إعلانها الأخير دون أن تشير إلى موعد وصول التحديث الجديد على أجهزة Apple، فإذا كنت من مستخدمي هواتف الأندرويد إليك طريقة تفعيل الخاصية الجديدة:

- افتح تطبيق خرائط Google.
- اضغط على صورة ملفك الشخصي.
- اضغط على "تشغيل وضع التصفح المتخفي".
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