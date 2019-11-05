بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال السيسي وترامب

أصدر البيت الأبيض ، بيانًا، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد للرئيس عبد الفتاح السيسي تأييد الولايات المتحدة لمحادثات مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.



وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال مساء أمس، إن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.



وأضاف السفير بسام راضي، أنه خلال الاتصال تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر والتقدير للرئيس ترامب؛ على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، التي تجرى غدا، 6 نوفمبر، في واشنطن، على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.



وأكد الرئيس دونالد ترامب اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات، وأنه سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث، شخصيا، بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في مستهل هذه المفاوضات؛ تأكيدا لحرصه البالغ على خروجها بنتائج إيجابية وعادلة، تحفظ حقوق جميع الأطراف.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.