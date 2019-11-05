Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كفتة سمك بأسهل الخطوات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
طريقة عمل كفتة سمك
طريقة عمل كفتة سمك
Advertisements
هاجر هانئ
كفتة سمك من الأطباق الرئيسية التى تتمتع بمذاق شهى و لذيذ، فيمكنك تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

مقادير كفتة سمك:

نصف كيلو سمك فيليه
نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
ملح
فلفل أسود
رشة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ملعقة صغيرة بودرة بصل
ربع كوب بقدونس
بيض
دقيق
بقسماط
زيت للقليل
للتقديم بطاطس مقلية

طريقة تحضير كفتة سمك:

* يفرم السمك باستخدام كبة كهربائية
* يضاف إليه البطاطس المسلوقة وملح وفلفل ورشة جوزة الطيب وبودرة الثوم وبودرة بصل والبقدونس
* تعجن جيدا وتشكل أقراصا متوسطة الحجم
* تغمس في الدقيق ثم البيض المخفوق ثم البقسماط
* تقلى في زيت غزير ساخن
* تقدم مع البطاطس المقلية
Advertisements

ترشيحاتنا

نبات شهير يخلصك من تسوس الأسنان ويعطر الفم

مالكو هذه الهواتف على موعد مع تحديث مبهر.. تعرف عليه

لازم يلتزم بالعقد.. سارة الطباخ تصعد ازمتها مع محمد الشرنوبي

سارة الطباخ: ما تم استثماره في محمد الشرنوبي يفوق قيمة الشرط الجزائي

يغفلها الكثيرون.. الأزهر يكشف عن أحب 4 أعمال إلى الله وأكثرها ثوابا

علي جمعة يحذر من تشغيل القرآن على الهواتف المحمولة في هذه الحالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام

بملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تستعرض أناقتها.. صور