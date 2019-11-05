طريقة عمل كفتة سمك بأسهل الخطوات

كفتة سمك من الأطباق الرئيسية التى تتمتع بمذاق شهى و لذيذ، فيمكنك تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير كفتة سمك:



نصف كيلو سمك فيليه

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

ملح

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

ربع كوب بقدونس

بيض

دقيق

بقسماط

زيت للقليل

للتقديم بطاطس مقلية



طريقة تحضير كفتة سمك:



* يفرم السمك باستخدام كبة كهربائية

* يضاف إليه البطاطس المسلوقة وملح وفلفل ورشة جوزة الطيب وبودرة الثوم وبودرة بصل والبقدونس

* تعجن جيدا وتشكل أقراصا متوسطة الحجم

* تغمس في الدقيق ثم البيض المخفوق ثم البقسماط

* تقلى في زيت غزير ساخن

* تقدم مع البطاطس المقلية