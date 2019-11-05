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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك.. تطبيق الـ VAR في الدوري المصري

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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ريهام بكير

أكد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد توقيع العقود مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية VAR فى الدورى الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الجناينى، فى حوار أجرته معه الإعلامية لميس الحديدي لقناة الحدث ، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تطبيق أحدث تقنية للفيديو فى العالم فى مباريات الدورى المصرى، حيث تم التوصل لاتفاق شبه نهائى مع إحدى الشركات العالمية، وجار إنهاء بعض الإجراءات.

وتابع رئيس اتحاد كرة القدم أنه يتبقى فقط تدريب الحكام المصريين على تقنية الفيديو، وهو ما يجعلنا نؤجل تطبيق التجربة حتى بداية الدور الثانى للدورى، لافتا إلى وجود محاولات قوية لحضور الجماهير مباريات الدورى بداية من يناير أو فبراير المقبلين.

وعن مسابقة الدوري قال الجنايني: أقمنا قرعة غير موجهة للدوري في البداية وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير.

وتابع: القمة والدوري تم تأجيلهما في النهاية بقرار أمني، ويمكنكم محاسبتي لو أجلت أي مباراة بعد مكالمة من رئيس أي ناد، فلم ولن يحدث تأجيل لأي مباراة طبقا لرغبة أي شخص.

وعن لقاء القمة أشار إلى أنها ستقام في نهاية الدور الأول لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل.
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