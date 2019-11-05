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أخبار العالم

أول تعليق من فرنسا على انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد إزاء قرار الولايات المتحدة بانسحابها من اتفاق باريس للمناخ.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر رئاسية فرنسية قولها: "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء القرار".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أمس، أن بلاده ستبدأ الإجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ، قائلًا: "دأت الولايات المتحدة اليوم عملية الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ. وأرسلت الولايات المتحدة، بموجب شروط هذا الاتفاق، بلاغا رسميا إلى الأمم المتحدة بشأن الانسحاب".

وأضاف مايك بومبيو أن "الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد على إرسال البلاغ الرسمي" للمنظمة العالمية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 2 يونيو 2017، عن قراره سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، في خطوة أثارت انتقادات واسعة على النطاق الدولي، إلا أن إطلاق العملية الرسمية للخروج من هذه الوثيقة كان ممكنا، بموجب شروطها، في 4 نوفمبر 2019.

وألزم اتفاق باريس، الذي وقعت عليه في 22 أبريل 2016، 195 دولة، الولايات المتحدة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 26 و28% مقارنة بمعدلها في العام 2005.
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