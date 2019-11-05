خلافات اللجنة الخماسية.. عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجماهير

أكد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على عودة الجمهور من جديد ، وبالفعل الجماهير عادت في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011.



وتابع: نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي.



ونفى عمرو الجنايني أن يكون بينه وبين أي من أعضاء اللجنة أي خلاف قائلا: لم يحدث في يوم من الأيام عتاب حتى بيننا، العلاقة بيننا جميعا على أفضل ما يكون، وكل ما يقال عن خلافات بيننا أمر عار تماما عن الصحة