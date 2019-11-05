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مرأة

بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
بلقيس
بلقيس
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة لها، خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف في مدينة الشارقة الغمارتية.

وظهرت بلقيس فتحي، فى الصور، بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، مرتدية فستان أنيق من أنامل المصممة زينة زكي، واتسم التصميم بقماش الشيفون الناعم و المطرز ببعض التطريزات الراقية.

واعتمدت بلقيس فتحي، على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف Rafi Fazaa، فيما وضعت لنفسها مكياج جذاب مرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الفخامة.
بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور
بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور
بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور
بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور
بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور
بـ اطلالة ناعمة.. بلقيس تبهر متابعيها من الشارقة.. صور
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