تعرف علي موعد مزاد جمرك مطار القاهرة والسيارات المعروضة وشروط الانضمام

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ينطلق يوم 13 نوفمبر الجاري فيالقاهري في مصر القديمة، مزاد سيارات حكومي جديد، يتمثل في مزاد، حسب لإعلان هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث ينطلق في الساعة 12 ظهرا لعرض العديد من لوطات السيارات المهملة الراكدة من مختلف العلامات والشركات.يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه ويمكن شراؤها من 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، في الدقي، مقر الهيئة.وتتم معاينة السيارات في ساحة جمارك سياراتـ ويبلغ التأمين على المزاد 10 آلاف جنيه.وتشمل السيارات المعروضة للبيع :