تعرف علي موعد مزاد جمرك مطار القاهرة والسيارات المعروضة وشروط الانضمام

ينطلق يوم 13 نوفمبر الجاري في النادي المصري القاهري في مصر القديمة، مزاد سيارات حكومي جديد، يتمثل في مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي، حسب لإعلان هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث ينطلق في الساعة 12 ظهرا لعرض العديد من لوطات السيارات المهملة الراكدة من مختلف العلامات والشركات.
يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه ويمكن شراؤها من 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، في الدقي، مقر الهيئة.
وتتم معاينة السيارات في ساحة جمارك سيارات مطار القاهرةـ ويبلغ التأمين على المزاد 10 آلاف جنيه.
وتشمل السيارات المعروضة للبيع :
لكزس
يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه ويمكن شراؤها من 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، في الدقي، مقر الهيئة.
وتتم معاينة السيارات في ساحة جمارك سيارات مطار القاهرةـ ويبلغ التأمين على المزاد 10 آلاف جنيه.
وتشمل السيارات المعروضة للبيع :
هيونداي
hundai
لكزس
lexus
مرسيدس
mercedes
بورش
porsche
تويوتا
toyota
بي إم دبليو
bmw
بيجو
peugeot
فولكس فاجن
volkswagen
هوندا
honda
جيب
jeep