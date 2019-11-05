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سيارات

تعرف علي موعد مزاد جمرك مطار القاهرة والسيارات المعروضة وشروط الانضمام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
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اشرف عطية
ينطلق يوم 13 نوفمبر الجاري في النادي المصري القاهري في مصر القديمة، مزاد سيارات حكومي جديد، يتمثل في مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي، حسب لإعلان هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث ينطلق في الساعة 12 ظهرا  لعرض العديد من لوطات السيارات المهملة الراكدة من مختلف العلامات والشركات.

يبلغ سعر كراسة الشروط 400 جنيه ويمكن شراؤها من 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، في الدقي، مقر الهيئة.

وتتم معاينة السيارات في ساحة جمارك سيارات مطار القاهرةـ ويبلغ التأمين على المزاد 10 آلاف جنيه.

وتشمل السيارات المعروضة للبيع :

هيونداي
hundai

لكزس
lexus

مرسيدس
mercedes

بورش
porsche

تويوتا
toyota

بي إم دبليو
bmw

بيجو
peugeot

فولكس فاجن
volkswagen

هوندا
honda

جيب
jeep

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