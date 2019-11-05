أيام ما كنت حمدي الميرغني.. كريم فهمي يساعد شقيقه على الإغراء بصورة.. وأحمد فهمي يرد

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره، بصورة قديمة له- عبر حسابه على إنستجرام- من طفولته، مع شقيقه، الفنان احمد فهمي.



وظهر كريم فهمي يستحم مع شقيقه أحمد فهمي وهما في فترة الطفولة، وعلق كريم فهمي عليها: "بما ان احمد عاوز يتجه للإغراء، فأنا بساعده أيام ما كان حمدي الميرغني".



وعلق أحمد فهمي علي الصورة "اصلا بنستحمى سوا دي مقززة جدا"، ليرد كريم فهمي "شفت نفسك أيام ما كنت حمدي المرغني".



وانهالت التعليقات الساخرة علي الصورة من متابعيهما، وجاء من بينها "ربنا يخليكم لبعض "و" انتو مسخرة كده ازاي " و" اية الضحك ده " و" دا انت بتفضحة مش بتساعده".