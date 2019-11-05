قصة مدينة بيزنطية.. تحكي أسرار المتوحدين الأوائل في سيناء.. صور

أكد خبير الآثار، الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، أن وادي فيران يعد كنزا أثريا وسياحيا وبيئيا، ينتظر الاستغلال الأمثل، بوضعه على خريطة السياحة المحلية والدولية باعتباره متحفًا مكشوفًا لأقدم كاتدرائية في سيناء، قبل إنشاء دير سانت كاترين.



وتابع الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، لـ"صدى البلد": علاوة على وجود دير الراهبات وما يشمله من الحياة الروحانية وجماليات المنطقة،وهو الوادى الذى حظى بزيارات الرحالة الأوروبيين منذ القرن السادس الميلادى، وقد سجلت مواطن الجمال فى هذه الوادى لوحات الفنانة التشكيلية اليونانية ايليني باولو التى جمعت فى لوحاتها الخالدة بين الأثر والشجر والبشر والطبيعة الخلاّبة.



وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، أن وادى فيران يقع على بعد 60كم شمال غرب دير سانت كاترين طوله 5كم وعرضه ما بين 250 إلى 375 مترا، وقد أخذ شهرته من وجوده فى سفح جبل سربال العظيم الذى يبلغ ارتفاعه 2070 مترا فوق مستوى سطح البحر، واسم سربال ارتبط بشجر النخيل عند سفح الجبل.



وأضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، أن جبل سريال كان محل تقديس قبل رحلة خروج بنى إسرائيل إلى سيناء، مشيرا أن الوادي يحتضن مدينة مسيحية متكاملة مكتشفة في تل محرض الأثرى، تحوى آثارًا عمرها أكثر من 1500 عام من القرن الرابع إلى السادس الميلادي، شهدت قدوم المسيحيين إليها من أوروبا آمنين مطمئنين على أرض الفيروز فى رحلتهم للحج إلى سانت كاترين، ومنها إلى القدس.



ونوه الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إلى أسماء بعض المتوحدين الأوائل الذين لجأوا إلى الوادى، ومنهم الراهب كوزماس عام 535 ميلادية، والراهب أنطونيوس عام 565 ميلادية، وكان الوادى ملجأً للمتوحدين الأوائل بسيناء الذين وفدوا إليه هربًا من اضطهاد الرومان فى القرن الرابع الميلادى، وبنوا قلايا (مكان تعبد الراهب) من أحجار الوادى ما زالت باقية حتى الآن.



وواصل الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء،: واستمرت الحياة الرهبانية بعد ذلك عشقًا لجمال وهدوء وعزلة المكان المناسب للمجتمع الرهبانى



وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إن أن تل محرض، يواجه جبل الطاحونة الذى يرتفع 886 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويضم قلايا مسيحية من القرن الرابع الميلادى وكنائس من القرن الخامس والسادس الميلادي.



وعن حكاية دير البنات صحح ريحان الكثير من الأخطاء المتداولة والخلط بين دير البنات الحديث والقديم، حيث أشار إلى أن التسمية الصحيحة دير البنات وليست دير السبع بنات،موضحا أن دير البنات القديم كشفت عنه بعثة أثار المعهد الألمانى بالقاهرة برئاسة الدكتور بيتر جروسمان موسم حفائر 1990 تحت إشراف منطقة جنوب سيناء للأثار الإسلامية والقبطية.



واستطرد الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء،: يقع فوق قمة جبل منحدر يطلق عليه جبل البنات 2 كم شرق تل محرض الأثرى والمتبقى من الدير أجزاء من الجدران الخارجية، ويعود إلى الفترة من القرن الخامس إلى السادس الميلادى، وبحكم أنه يشرف على الطريق، فمن المحتمل استخدام المبنى فى وقت من الأوقات كنقطة عسكرية بيزنطية، لتحمى المدخل الجنوبى إلى وادى فيران.



وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إلى سبب تسميته بدير البنات،وذلك لأن فتاتين من أهل المنطقة أحبتا شابين، وحين رفض أهلهما الزواج ربطتا ضفائرهما معًا وقفزتا من أعلى الجبل،أمّا دير البنات الكائن بجوار المدينة البيزنطية حاليًا، فحكايته بدأت عام 1898م حين حصل دير سانت كاترين على حديقة كبيرة بهذا الموقع يسقيها خزان كبير.



وأكمل الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، وقام راهبان من دير سانت كاترين ببناء كنيسة بهذه الحديقة تسمى كنيسة سيدنا موسى،وتضم بقايا عتب علوى حجرى باللغة اليونانية القديمة من القرن الخامس الميلادى باسم الرهبان الأطباء كوزماس ودميان،كشفت عنه البعثة الألمانية برئاسة الدكتور بيتر جروسمان موسم فبراير – مارس 1995 بكنيسة المدينة الأثرية بتل محرض.



وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء،: تم بناء دير حول هذه الكنيسة عام 1979م يتميز بأشجار السرو الباسقة رمزًا للخلود وخصص للراهبات التابعات لدير سانت كاترين ويسمى دير البنات الحديث.



وطالب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، بالاستفادة من وادى فيران الكنز الأثرى والطبيعي، وذلك بتحويله إلى متحف حضارى طبيعى مكشوف يضم الكنوز الأثرية التي تؤكد التعايش الحضاري والتسامح على أرض مصر، وذلك من أجل تنشيط السياحة الثقافية والدينية والبيئية بالوادي، واستغلال مجاري السيول به، بعمل سدود وخزانات لتوفير المياه وإعادة اللون الأخضر لأشجار الوادي التاريخية، خاصة وأن هناك شجرة معمرة داخل دير البنات حتى الآن يحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية بجوارها.