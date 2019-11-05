سرقة كنوز ثمينة من كاتدرائية تعود لـ العصور الوسطى في فرنسا

اقتحم لصوص بسيارة كاتدرائية من العصور الوسطى جنوب غربي فرنسا، الإثنين، محطّمين القضبان المعدنية لسرقة كؤوس فضية وغيرها من كنوز الكنسية، التي لا تعوض، بحسب السلطات المحلية.



وقال المسؤول المحلي في مدينة أولوران سانت ماري، لوران باري، إن "التحقيقات الأولية أظهرت أن العصابة ربطت جذع شجرة إلى مقدم السيارة التي استخدمت لتحطيم باب من أبواب الكاتدرائية، المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي".



وأضاف المسؤول المحلي، عندما أصبحوا في الداخل سرق اللصوص الكؤوس وغيرها من الأغراض التي تستخدم في القداديس ومعظمها من الذهب، إضافة إلى لوحة تعود إلى القرن السابع عشر ومجموعة من الملابس، وفقًا لـ"سكاي نيوز".



وأوضح لوران باري، أن الكنوز كانت محفوظة في الكنيسة وراء شباك حديد "تم نشر قضبانه".



وأولورون-سانت-ماري هي محطة محببة للحجاج الكاثوليك المتوجهين إلى كاتدرائية سانتياجو دي كومبوستيلا في إسبانيا، وهي تقع قرب الحدود الفرنسية الإسبانية.



وتابع لوران باري: "تم إبلاغ رئيس البلدية بعدما استيقظ سكان محليون على الضوضاء إثر انطلاق صفارة الإنذار في الكاتدرائية".