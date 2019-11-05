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سيارات

سيارة تتيح لك النوم أثناء القيادة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
tesla
tesla
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اشرف عطية
أعلنت شركة تسلا الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، عن تطوير منظومة الطيار الآلي، بحيث يمكن لقائد السيارة أن ينام على الطريق.

وأشارت "تسلا" إلى طرحها تحديثا لنظام "الطيار الآلي" في سياراتها، بحيث يمكنه التعرف على "العوائق المرورية"، وتجنبها.

ويمكن لـ سيارات تسلا أن تتعرف على أصعب العقبات على الطريق مثل شخص أسمر البشرة وسط الليل على الطرق السريعة، واكتشاف الأعمدة على الطريق.

لكن في الوقت نفسه حذرت "تسلا" السائقين، من النوم، لأن تلك المنظومة آلية ولا تزال قيد الاختبار، حتى لا يفاجأ قائد السيارة بأي حدث طارئ، قد يتسبب في حادث مروري.
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